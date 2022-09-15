Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 7 ilde 'Zincir' operasyonu! 178 kişi hakkında gözaltı kararı!

Emniyet Genel Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı insan sağlığını tehdit eden, devletin vergi kaybı yaşamasına neden olan kaçak/ sahte içkiye yönelik operasyonlarına devam ediyor. KOM birimlerince 2022 yılı ilk 8 ayında gerçekleştirilen bin 113 operasyonda 778 bin 166 litre ile 275 bin 923 şişe kaçak/sahte alkollü içki ele geçirilirken, 113 adet yasa dışı alkollü içki imalathanesi deşifre edildi. Bununla birlikte yapılan başarılı operasyonlarla yaklaşık 400 Milyon TL vergi kaybının da önüne geçildi.

KARGO YOLU İLE PİYASAYA SÜRÜYORLAR

KOM birimlerince, yasa dışı alkollü içki ve alkol üretim sürecinde suç gruplarının; Temin etmiş oldukları hammaddeleri damıtma kazanları ile damıtarak elde ettikleri alkolleri aroma verici kimyasal maddeler ile karıştırarak sahte alkollü içki ürettikleri, bazı suç gruplarının ise üretmiş oldukları etil alkolü yüzey temizleyici/dezenfektan adıyla ya da üzerinde hiçbir ibare bulunmayan ambalajlarla kargo yolu ile alıcılara ulaştırıldığı, ayrıca sahte alkollü içki üretiminin yanı sıra suç gruplarının kaçak alkollü içkileri yurt dışından sokarak ülke içerisinde satışını gerçekleştirdiklerinin belirlenmesi üzerine harekete geçildi.

ÇETENİN ÇÖKERTİLMESİ İÇİN OPERASYON BAŞLATILDI

Kaçak/sahte alkol ile alkollü içkinin üretiminden tüketiciye ulaşımına kadar oluşan zincirin deşifre edilmesi amacıyla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı birimlerince uzun süreli takip gerçekleştirildi. Bu takip sonucu 7 ilde faaliyet gösteren 9 suç grubu deşifre edilerek yasa dışı üretim, tedarik ve dağıtım zinciri ortaya çıkartıldı. Ölümlere sebebiyet veren kaçak/sahte alkollü içki alanında faaliyet gösteren suç gruplarının deşifre edilmesi ve tedarik zincirinin çökertilmesi amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı koordinesinde "Zincir" kod isimli operasyon başlatıldı.

178 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Operasyon çerçevesinde alkollü içkiyi; kaçak ülkeye sokan, sahte üreten ve bunları kargo yolu ile gönderen suç gruplarının deşifre edilmesi amacıyla suç gruplarının faaliyet gösterdiği 7 il başta olmak üzere ülke genelinde 641 adreste arama yapıldı. 178 şüpheli gözaltına alınması işlemine ise devam ediliyor.