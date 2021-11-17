Emniyet Genel Müdürlüğü'nden flaş açıklama! CHP'li Engin Özkoç hakkında suç duyurusu

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Kolombiya’nın Buenaventura Limanı’nda Türkiye’ye gönderileceği öne sürülen 4 ton 900 kilogram kokain ele geçirilmesi konusunda yapılan açıklamada Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Engin Özkoç da dahil olmak üzere bazı isimler hakkında suç duyurusunda bulunulacağı ifade edildi.

Adalet Bakanlığı tarafından Kolombiya'ya iletilen adli istinabe talebine Kolombiya makamlarının bugüne dek yanıt vermediğini ifade eden Emniyet Genel Müdürlüğü, Kolombiya adli makamlarının Adalet Bakanlığı'ndan herhangi bir adli yardımlaşma talebi olmadığını da vurguladı.

Kolombiya narkotik biriminden alındığı iddia edilen İspanyolca belgede 22/09/2021 tarihinde Türkiye'ye adli istinabe talebinde bulunulduğuna ilişkin bir ifade yer almadığına dikkat çekildi.

İşte Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamanın ayrıntıları:

Kolombiya'nın Buenaventura Limanı'nda Türkiye'ye gönderileceği iddia edilen 4 ton 900 kilogram kokain ele geçirilmesiyle ilgili bu açıklamayı yapma gereği duyulmuştur.

Adalet Bakanlığımız üzerinden Kolombiya'ya iletilen adli istinabe talebine, Kolombiya adli makamları tarafından bugüne kadar herhangi bir cevap verilmemiştir. Ayrıca Kolombiya adli makamlarının Adalet Bakanlığımızdan herhangi bir adli yardımlaşma talebi olmamıştır.

Kolombiya narkotik biriminden alındığı söylenen İspanyolca belgede, 22/09/2021 tarihinde Türkiye'ye adli istinabe talebinde bulunulduğuna ilişkin bir ifade yer almamaktadır. Belgenin resmi tercümesi açıklamamız ekindedir.

Sosyal medya üzerinden atılan iftiralarla, Devletimizi küçük düşürmeye çalışan, itibarına zarar veren, organize suçlar ve uyuşturucu ticaretine yönelik mücadelesini zafiyete uğratmaya çalışan başta CHP Grup Başkanvekili Sn. Engin Özkoç olmak üzere bazı isimler hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."