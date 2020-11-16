İbrahim Atabey kimdir? Nereli | İbrahim Atabey video

İbrahim Atabey, YouTube kanalı 'GİGTV' 'de ilahi dinlerin ve kitapların ilahi bir güç tarafından yazılmadığını vurgulayarak kendine göre tespitler ortaya sunan videolar çekiyor.

Yurt dışında yaşadığı öne sürülen YouTuber İbrahim Atabey, çektiği videoları kanalında yayınlayarak fenomen haline geldi.

Konyalı olduğu öğrenilen İbrahim Atabey'in paylaştığı son videoda söyledikleri nedeniyle olay oldu.

Sosyal medyada hakkında #ibrahimatabeytutuklansın etiketiyle gündem olan İbrahim Atabey, Youtube yayınında İslamiyetin kutsal kitabı olan Kur'an-ı Kerim'i yırtarak sayfalarına tükürdü.

Videonun devamında peygamber Hz. Muhammed hakkında da hakaretlerde bulunan Atabey, konuya ilişkin açıklamada bulunmadı.

KURAN-I KERİM'İ YIRTIP HAKARETTE BULUNDU

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, YouTube üzerinden yaptığı canlı yayında Kur'an-ı Kerim'i yırtarak hakarette bulunan İbrahim Atabey hakkında soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Kur'an-ı Kerim sayfalarını yırtması ve İslam'a yönelik sosyal medya paylaşımları nedeniyle Atabey hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve "halkın bir kısmının benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçlarından resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN İBRAHİM ATABEY'E İLİŞKİN AÇIKLAMA

Türk Polis Teşkilatı'nın Twitter hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda "Sosyal medyada #İbrahimAtabeyTutuklansın etiketiyle gündeme gelen ve dini değerleri alenen aşağılayan şahıs ile ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur." ifadelerine yer verildi.

Konuya ilişkin olarak T.C. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sitesine bağlantı verildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında;

16 Kasım 2020 tarihinde YouTube adlı video paylaşım sitesinde paylaşılan ve sosyal medyada #İbrahimAtabeyTutuklansın etiketiyle gündeme gelen bir videoda dini değerleri alenen aşağılayan ve kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’i yırtan şahsın görülmesi üzerine tespit çalışması yapılmıştır.

Videodaki şahsın İ.A. olduğu, çeşitli suçlardan 11 adet kaydının bulunduğu, firari olarak Rusya’da ikamet ettiği anlaşılmıştır. Şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup ülkemize iade süreci takip edilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

İBRAHİM ATABEY KİMDİR?

İbrahim Atabey youtube 'GİGTV' kanalında yayınladığı videolar ile tepki çekmiştir.

Konyalı olduğu öğrenilen Youtuber, paylaştığı son videoda söyledikleri dolayısıyla sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekmiştir.

Atabey, ilahi dinlerin ve kitapların kaynakları çevirileri ile araştırarak kitapların ilahi bir güç tarafından yazılmadığına dair tespitler yapan youtuber olarak nitelendirilmektedir.