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Emniyet Genel Müdürlüğü'nden vatandaşlara uyarı!

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda vatandaşlar, EBA adı kullanılarak yapılan dolandırıcılık girişimlerine karşı uyarıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden vatandaşlara uyarı!

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan duyuruda vatandaşlar, EBA adı kullanılarak yapılan dolandırıcılık girişimlerine karşı uyarıldı.

Son günlerde Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Bilişim Ağı'nın (EBA) ismi kullanılarak ücretsiz tablet dağıtımı yapıldığını belirten ve içeriğinde virüs olan linklerin yer aldığı kısa mesajların gönderildiğini duyuran Emniyet Genel Müdürlüğü bu yöntemle vatandaşların mağdur edildiğini ifade etti. 

Emniyet Genel Müdürlüğü; kaynağı belli olmayan linklere tıklanmaması ve bu tarz içeriklere itibar edilmemesi konusunda vatandaşları uyardı. 

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden vatandaşlara uyarı!

Berkem Temizel
Gece Editörü
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