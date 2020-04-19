Emniyet Genel Müdürü Aktaş başkanlığında koordinasyon toplantısı yapıldı:

ANKARA (AA) - Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, 81 ilin emniyet müdürleri ve daire başkanlarının katılımıyla sokağa çıkma kısıtlaması tedbirleri kapsamında düzenlenen toplantıda, alınan önlemlerle ilgili bilgi aldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Dikmen Binası'nda gerçekleştirilen toplantıda Aktaş'ın yanı sıra Emniyet Genel Müdür yardımcıları hazır bulundu, 81 ilin emniyet müdürleri ve daire başkanları ise toplantıya telekonferans yöntemiyle katıldı.

Teşkilat olarak vatandaşların huzuru ve güvenliğini sağlamanın ve devletin güvenliğine yönelecek her türlü tehlikeye karşı mücadele etmenin yanı sıra, koronavirüs salgınında başarılı ve herkesin takdirini kazanan bir mücadeleyi ortaya koyduklarını kaydeden Aktaş, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında ve seyahat kontrolü amaçlı şehir giriş çıkışlarında alınan önlemler ile vatandaşları bu konuda bilinçlendirilip yasakları ihlal edenlerin ikaz ve men edilmesi, hasta olan vatandaşların sağlık birimleriyle koordinasyon içerisinden bu birimlere yönlendirilmesi gibi hususlarda gayretli ve başarılı çalışmalar sürdürdüklerini ifade etti.

Valilik ve kaymakamlıklar bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek grupları içerisinde polis teşkilatı olarak görev alarak önemli bir yükü omuzladıklarına işaret eden Aktaş, önlemler kapsamında evde kalmaları gereken vatandaşlara sosyal yardımlar ile temel ihtiyaç malzemelerinin temini ve teslim edilmesi gibi konularda teşkilat olarak büyük bir gayret ve emek ortaya koyduklarına işaret etti.

Aktaş, görev sırasında vatandaşların evlerinde kalmalarına yönelik anonslar yaparak toplumsal bilinç uyandırmaya çalıştıklarını, sahada görev yapan personelin de bu noktada uyarı ve yönlendirmelerde bulunduğunu aktardı.

Polis teşkilatı olarak kendilerinin de virüse karşı korunmak için maske, eldiven, koruyucu gözlük, özel kıyafetler ve siperlikler ile görev yaparak, gereken önlemleri en ileri düzeyde almak için çaba ve dikkat gösterdiklerine değinen Aktaş, vatandaşlara bu konuda örnek olmaya çalıştıklarını söyledi.

Aktaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Koronavirüs ile mücadele sırasında bize verilen bütün görevleri çok büyük bir asalet ve nezaketle yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Bütün teşkilat mensuplarımız, amirinden memuruna büyük bir vakar ve asalet ile aziz vatandaşlarımıza bu hizmetleri götürmenin gayreti içerisinde olduk ve bu yönüyle de milletimizin beğenisi ve takdirini kazandık. İl müdürlerimiz ve birim amirlerimizin şahsında bütün teşkilat mensuplarımıza yürekten teşekkür ediyorum."

- "Fırsatçılara imkan verilmeyecek"

Emniyet teşkilatı olarak ülke genelinde yürütülen operasyonlar sayesinde fırsatçılarla da mücadelenin başarılı şekilde sürdürüldüğüne dikkati çeken Aktaş, başta sağlık ürünleri olmak üzere fahiş fiyatlarla satış ya da stokçuluk yapan kişi ve firmalar ile "merdiven altı" tabir edilen yöntemlerle üretilen kaçak ve sahte ürünlerin tespit ve yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bilgisini verdi.

Özellikle maske ve diğer sağlık ürünlerine, uygun fiyat ve miktarlarla ulaşılması yönünde vatandaşa bu çalışmalar sayesinde önemli fayda sağladıklarına işaret eden Aktaş, emeği geçen tüm personele teşekkür etti.

Bu süreçte 30 büyük il ve Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlaması ve diğer illerde de virüs ile mücadele için genel tedbirlerin uygulandığını hatırlatan Aktaş, "81 ilde bu tedbirleri cadde cadde, sokak sokak uyguluyoruz. Evlerinde oturmak durumunda olan bütün vatandaşlarımıza yönelik her türlü hizmeti karşılama noktasında da büyük bir gayret ortaya koyuyoruz." dedi.

Aktaş, toplantının devam eden kısmında İstanbul, Ankara, İzmir, Diyarbakır ve Van emniyet müdürlerinden il genelindeki durum hakkında bilgi aldı.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Diyarbakır Emniyet Müdürü Şükrü Yaman ve Van Emniyet Müdürü Ali Karabağ, vatandaşların kısıtlamalara büyük ölçüde riayet ettiklerini, kurallara uymayanlar hakkında yasal işlem yapıldığını kaydetti.

Vatandaşların normal günlerde yoğun ilgi gösterdiği ama alınan tedbirler kapsamında boşalan İstanbul Taksim, Adana Fuzuli Caddesi, Şanlıurfa Rabia Meydanı, Diyarbakır Dağkapı Meydanı gibi noktalarla da canlı bağlantılar kuran Aktaş, buradaki üst düzey emniyet görevlilerinden detaylı bilgi aldı.

Toplantının basına kapalı olarak devam eden kısmında, 81 ilin emniyet müdürleri ve daire başkanlarıyla genel güvenlik konularının görüşüldüğü öğrenildi.













Kaynak: AA