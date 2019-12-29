Emniyet Genel Müdürü Aktaş çalışmalar hakkında bilgi aldı
Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Karabük'teki çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Karabük'teki çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Karabük İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret eden Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Vali Fuat Gürel ve İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ tarafından karşılandı. Şeref defterini imzalayan Aktaş, daha sonra kentte gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Kaynak: İHA
GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
HABERE YORUM KAT