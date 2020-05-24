Emniyet Genel Müdürü Aktaş: Milletimiz çok büyük hassasiyetle alınan tedbirlere uyuyor

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, 81 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağı kapsamında Afyonkarahisar'da oluşturulan denetim noktalarını ziyaret etti. Genel Müdür Mehmet Aktaş'a Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, İl Emniyet Müdürü Ali Temiz ve İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez eşlik etti. Aktaş, Afyonkarahisar- Ankara Karayolu Susuz Kavşağı'ndaki denetleme noktasında, polis ve jandarma ekiplerinin bayramını kutladı.

'EMNİYET VE JANDARMA TÜM KADROLARIYLA SAHADA'

Burada gazetecilere açıklama yapan Mehmet Aktaş, koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan karar üzerine, vatandaşların bu bayramı evlerinde geçirdiğini hatırlattı. Gerek emniyet, gerekse jandarma teşkilatının bütün kadrosuyla sahada olduğunu vurgulayan Aktaş, "Hem halkımızın genel anlamda huzur ve güven ortamını sağlamak hem de sokağa çıkma yasağıyla, koronavirüs salgınıyla ilgili tedbirleri sahada uygulamak için arkadaşlar görevlerinin başındadır" dedi.

'KORONAVİRÜSLE MÜCADELE BAŞARIYLA SÜRDÜRÜLECEK'

Milletin göstereceği duyarlılık ve hassasiyetle koronavirüsle mücadelenin şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da başarıyla sürdürüleceğini kaydeden Aktaş, bir gazetecinin "Yurt genelinde sokağa çıkma kısıtlaması vardı, ülke genelinde yasağa uyma oranları nasıl?" sorusu üzerine "Çok yüksek, hemen hemen istisnası yok gibi. Milletimiz çok büyük hassasiyetle alınan bu tedbirlere uyuyor. Bundan önceki dönemlerde de yine alınan bütün önlemlere büyük bir hassasiyetle milletimiz uydu. Tabii uymayanlar da oldu çok istisnai de olsa, onlarla ilgili de gerekli işlemler yürütüldü. Büyük bir ciddiyetle, büyük bir hassasiyet ve özveriyle, milletimiz bu tedbirleri uyguluyor. İnşallah bu hassasiyeti devam ettirdiğimiz sürece Allah'ın izniyle koronavirüsle mücadele noktasında dünyaya şu ana kadar olduğu gibi bundan sonra da en örnek uygulamayı göstereceğiz" diye konuştu.

'EN İYİ MÜCADELEYİ VEREN ÜLKELERDEN BİRİYİZ'

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz da Ramazan Bayramı'nın buruk kutlandığını söyledi. Ülkenin ve dünyanın koronavirüs salgınıyla mücadele ettiğini kaydeden Vali Tutulmaz, "Şükür dünyada bunun mücadelesini en iyi veren ülkelerden biri olduk. Bundan dolayı da ne kadar şükretsek azdır" dedi.

FOTOĞRAFLI

Kaynak: DHA