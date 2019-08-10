Emniyet Genel Müdürü Aktaş'tan sürücülere 'kurallara uyun' çağrısı

EMNİYET Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Kurban Bayramı tatili nedeniyle araç yoğunluğunun yaşandığı Kırıkkale'de trafik noktasında denetleme yaptı. Aktaş, "Bayramlar acıya dönüşmesin, lütfen ama lütfen sürücülerimiz kurallara uysun" dedi.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, bayram süresince yoğun olarak kullanılan, Türkiye'nin kavşak noktalarından Kırıkkale D-200 karayolunda alınan tedbirleri yerinde inceledi. Sürücüleri kurallara uymaları yönünde uyaran Aktaş, "Emniyet Genel Müdürlüğü olarak bu bayramda diğer bayramlarda olduğu gibi, bütün gücümüzü, personelimizi, imkanlarımızı insanlarımızın çok daha güvenli bir ortamda yolculuklarını yapabilmeleri için seferber ettik. 7 gün boyunca, günde ortalama 7 bin 700 ekip ve 13 bin personelimizle yollarda olacağız. Aldığımız bu güvenlik tedbirlerini, yerinde incelemek ve tespit ettiğimiz aksaklıklara anında yerinde müdahale etmek amacıyla, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu başta olmak üzere bakan yardımcılarımız, emniyet müdürlerimiz, müdür yardımcılarımız, daire başkanlarımızın yanı sıra 40'a yakın polis başmüfettişimiz ile sahada olacağız" dedi.

KURALLARA UYUN ÇAĞRISI

Kırıkkale'den geçen yolun, 43 il ile ulaşım sağlayan, hassasiyeti yüksek bir nokta olduğunu belirten Aktaş, "Güzergahta da ciddi anlamda bir yoğunluk var. Bugün araç sayısının 100 bine çıkacağını tahmin ediyoruz. Şu ana kadar önemli bir kazamız yok; inşallah bu süreçte de olmaz. Vatandaşlarımızdan, sürücülerimizden ricamız, kurallara uymaları, hız limitlerine uymaları, 2 saatte bir en az 10 dakika mola vermeleri, emniyet kemerlerini takmaları" dedi.

Aktaş, sürücülerin kurallara uymalarının hayati önem taşıdığını tekrar belirterek, "Bayramlar acıya dönüşmesin, lütfen ama lütfen sürücülerimiz kurallara uysun" ifadesini kullandı.

FOTOĞRAFLI

DHA