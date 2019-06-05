Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, Fatsa’da uygulamaları denetledi

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Ordu'nun Fatsa ilçesindeki uygulama noktasına gelerek sürücülere ve çocuklara çeşitli hediyeler vererek trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, uygulama noktasında görevli personelin ve vatandaşların bayramını kutlayarak sürücülere emniyet kemeri takmaları, aşırı hız yapmamaları vb. konularda uyarılarda bulundu.

Fatsa U5 Uygulama Noktasını ziyaret eden Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, personelin bayramını kutladı ve uygulama noktasında bulunan sürücülerle sohbet etti.

Celal Uzunkaya, araçlarda bulunan çocuklara Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan, içinde kırmızı düdük, karne, boyama kitabı ve oyuncak bulunan çanta hediye ederek çocuklardan, arabayı kullanan büyüklerini hata yaptıklarında kırmızı düdükle uyarmalarını istedi.

Uzunkaya'ya Ordu İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, Fatsa İlçe Emniyet Müdürü Tolga Sipahi, İl Emniyet Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürleri eşlik etti.

Kaynak: İHA