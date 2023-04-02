Emniyet güçleri göz açtırmıyor! İstanbul'da asayiş uygulamasında 405 şüpheli gözaltına alındı

Emniyet güçleri göz açtırmıyor! İstanbul'da gece saatlerinde gerçekleştirilen "Huzur İstanbul" uygulaması gerçekleştirildi. Çeşitli suçlardan aranan 405 kişi yakalandı.

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Emniyet güçleri göz açtırmıyor! İstanbul'da asayiş uygulamasında 405 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde birinci aşamada 217 noktada 1795 personel, polis helikopteri ve 2 Deniz Limanı Şube botu ile dün 14.00-16.00 saatlerinde sabit yol uygulaması yapıldı. İkinci aşamada ise 1703 personelin katılımıyla 22.00-23.00 saatlerinde umuma açık yerlere yönelik denetimle sona eren "Huzur İstanbul" uygulaması gerçekleştirildi.

İSTANBUL’DA"HUZUR İSTANBUL" UYGULAMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Denetimlerde 167 bin 665 kişinin genel bilgi taraması yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 445 şüpheli ile yoklama kaçağı 203 kişi hakkında işlem yapıldı, 405 zanlı gözaltına alındı.

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405 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Aramalarda 40 ruhsatsız tabanca/tüfek ve 9 kurusıkı tabanca, 44 fişek, 1 kilo 460 gram uyuşturucu madde ile 150 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

17 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ.

Uygulama kapsamında 392 halka açık yer denetlendi, 3 iş yeri hakkında idari işlem yapıldı. 24 kişi hakkında idari işlem yapılarak 20 bin 275 lira idari para cezası uygulandı. 21 bin 11 araç ve 666 motosiklet denetlendi, 978 araç ve 46 motosikletle ilgili işlem yapıldı, 17 araç trafikten men edildi.

Toplam 697 bin 17 lira para cezası uygulanan denetimlerde, 5 yabancı uyruklu geri gönderme merkezine teslim edildi.

KAYNAK: AA

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