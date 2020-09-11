Emniyet kemeri ihmali bir hayatı daha söndürdü!

Sancaktepe’de aşırı hızlı bir araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Meydana gelen kazada emniyet kemeri takmayan sürücü araçtan çıkıp yola savrularak hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri cesedini morga kaldırırken polis ise olayla ilgili inceleme başlattı.