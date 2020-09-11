Emniyet kemeri ihmali bir hayatı daha söndürdü!
Sancaktepe’de aşırı hızlı bir araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Meydana gelen kazada emniyet kemeri takmayan sürücü araçtan çıkıp yola savrularak hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri cesedini morga kaldırırken polis ise olayla ilgili inceleme başlattı.
Sancaktepe Atatürk Caddesinde yaşanan olayda hafif ticari araç aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüye çarptıktan sonra takla attı. Feci şekilde can veren sürücünün cesedi ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından morga kaldırılırken öte yandan polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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11 Eylül 2020 Cuma 08:46
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