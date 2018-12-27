Emniyet kemerinden sehven ceza kesilen motosiklet sürücüsüne kask hediye edildi

Edirne'de, sehven emniyet kemeri takmama cezası kesilen motosiklet sürücüsüne, İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt kask hediye etti. Motosiklet sürücüsünün 108 TL'lik para cezası da önceki hafta iptal edildi.

Edirne'nin Süloğlu ilçesinde yaşayan Vural Yavaş'a, geçtiğimiz günlerde "Emniyet kemeri takmadan araç kullanmaktan" 108 lira idari para cezası kesildi. Yavaş, üzerine kayıtlı bulunan plakanın motosikletine ait olduğunu ibraz ederek, kesilen cezaya itiraz da bulundu.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekiplerince, yapılan kontrollerde cezanın sehven kesildiği anlaşıldı ve mahkeme kararı beklenmeden Yavaş'a kesilen trafik cezası iptal edildi.

Emniyet Müdürü Kurt'tan kask hediyesi

Edirne İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, Süloğlu Belediyesinde çalışan Vural Yavaş'ı Emniyet Müdürlüğü binasına davet ederek, kendisine motosiklet kaskı hediye etti. Kurt, "Motosiklet sürücümüzün ve tüm vatandaşlarımızın kurallara uyduğuna inanıyoruz. Bu durum için de motosiklet sürücümüze bir kask hediye ediyoruz. Kask motosiklet kullanıcıları için önemli bir koruyucudur. Kazasız, belasız yolculuklar diliyoruz" dedi.

Motosiklet sürücüsü Vural da kendisine kesilen cezanın plaka benzerliğinden dolayı meydana geldiğini belirtti.

Kaynak: İHA