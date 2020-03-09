Emniyet kemerinin önemini tepetaklak olunca anladılar

Manisa'nın Salihli ilçesinde emniyet kemeri kullanımına dikkat çekmek ve trafikteki önemine vurgu yapmak amacıyla simülasyon aracına binen sürücüler, 360 derece dönen otomobilde tepetaklak kalarak, emniyet kemerinin önemini anladı.

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Milli Birlik ve Demokrasi Meydanı'nda sürücülere emniyet kemerinin önemini anlatabilmek için etkinlik düzenledi. Bu kapsamda Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından tahsis edilen emniyet kemeri simülasyon aracı meydana yerleştirildi. Emniyet kemeri kullanımına farkındalık oluşturmak amacı ile gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlar, simülasyon aracında kaza sırasında emniyet kemerinin işlevlerini uygulamalı olarak deneyimleme fırsatı buldu. Kaza anını temsilen 360 derece dönen araca binen vatandaşlar, emniyet kemerinin kendilerini nasıl koruduğunu gördü. Kaza anında emniyet kemerinin ne kadar önemli olduğunu göstermek amacıyla aracı Salihli'ye getirdiklerini belirten İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, amaçlarının emniyet kemeri kullanımını sağlamak olduğunu söyledi. Başaran, simülasyon aracının Cuma günü mesai saati bitimine kadar Salihli'de olacağını belirtti.

Öte yandan Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Alşen ve basın mensupları da araca binerek, emniyet kemerinin önemini test etti.

Kaynak: İHA