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Emniyet Müdürlüğünden nefes kesen operasyon! FETÖ/PDY operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı!

Bitlis'te, Emniyet Müdürlüğü nefes kesen bir operasyon daha gerçekleştirdi. Operasyon dahilinde 11 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Emniyet Müdürlüğünden nefes kesen operasyon! FETÖ/PDY operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı!

Bitlis Valiliği, Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyona ilişkin bilgileri paylaştı. Nefes kesen operasyon dahilinde, silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda, 11 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Emniyet Müdürlüğünden nefes kesen operasyon! FETÖ/PDY operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı!

"OPERASYONLARIMIZ KARARLILIKLA DEVAM ETMEKTEDİR"

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, “Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma dosyası neticesinde Bitlis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda; ilimiz merkezli Bitlis 5, Malatya 1, Muş 1, Ağrı 1, İstanbul 1, Van 1, Hatay 1 ve Niğde 1 olmak üzere toplam 12 şüpheliden 11 şüpheli eş zamanlı operasyonla yakalanmış, adli işlemlere başlanılmıştır. Niğde ilinde bulunan 1 şüphelinin yakalama çalışmaları devam etmektedir. Terörle mücadele operasyonlarımız kararlılıkla devam etmektedir” ifadeler yer aldı.

Emniyet Müdürlüğünden nefes kesen operasyon! FETÖ/PDY operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı!

Emniyet Müdürlüğünden nefes kesen operasyon! FETÖ/PDY operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı!

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