İstanbul5 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Emniyet Müdürlüğünden sürücülere ’kar’ uyarısı

Emniyet Müdürlüğünden sürücülere ’kar’ uyarısı

Çankırı'da başlayan kar yağışı dolayısıyla İl Emniyet Müdürlüğü, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Emniyet Müdürlüğünden sürücülere ’kar’ uyarısı

Çankırı'da başlayan kar yağışı dolayısıyla İl Emniyet Müdürlüğü, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Çankırı İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İstanbul yolu İndağı mevkiinde yoğun kar yağışı mevcut olup önümüzdeki günlerde devam etmesi beklenmektedir. Yola gidecek vatandaslarimizin araçlarında zincir çekmek halatı ve takoz bulundurmaları zorunlu olup yakıt depolarının ve antifirizli cam suyunun dolu olması yanlarında kaban ve eldiven bulundurmaları büyük önem taşımaktadır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.