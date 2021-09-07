Gelinim Mutfakta 7 Eylül 2021 Salı puan durumu | 7 Eylül Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?Galatasaray Gedson Fernandes için son teklifini yaptı!KYK yurt yönetim memuru alımı şartları nelerdir? KYK yurt yönetim memur maaşı ne kadar?Gelinim Mutfakta Sebze Kulesi tarifi | Sebze Kulesi nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?Konya KYK yurt fiyatları 2021 | KYK Yurt fiyatları ne kadar 2021?Rapçi Machine Gun Kelly ile dolu dizgin aşk yaşayan Megan Fox paylaşımıyla herkesi meraklandırdı! "Şu masanın dili olsa da konuşsa"Üsküdar'da Çölyak hastalarına glütensiz aşure ikramı!Zincir marketlerde her şey sil baştan! Kriterler belirlendi, bazı ürünlerin satışına yasak gelecekPınar Gültekin davasında gelişme: Cemil Metin Avcı'nın annesi, babası, ortağı ve eski eşi için iddianame hazırlandıSeksenler 13. bölüm full, tek parça izle | Seksenler son bölüm izle
İstanbul25 °C
  1. HABERLER
  2. YEREL
  3. Emniyet Müdürü Barış Çukur, üstün başarı belgesiyle yeni görev yeri Sancaktepe’ye uğurlandı!

Emniyet Müdürü Barış Çukur, üstün başarı belgesiyle yeni görev yeri Sancaktepe’ye uğurlandı!

Pendik emniyet müdürü görevindeyken Sancaktepe, emniyet müdürlüğü görevine atanan Pendik eski İlçe Emniyet Müdürü Barış Çukur’a veda gecesi düzenlendi. Gecede Pendik kaymakamı Hülya Kaya, Barış Çukur'a üstün başarı belgesi sunarak hizmetleri için teşekkür etti.

Emniyet Müdürü Barış Çukur, üstün başarı belgesiyle yeni görev yeri Sancaktepe’ye uğurlandı!

3 yıla yakın Pendik’te görev yapan İlçe Emniyet Müdürü Barış Çukur, İstanbul Valiliği tarafından yayınlanan il içi atama kararıyla  Sancaktepe ilçe emniyet müdürlüğüne atanmıştı. Barış Çukur, yerine ise 2. Sınıf emniyet müdürü Murat Milletsever, getirilmişti.

GÖREVİ TESLİM ETTİ, PENDİK’E VEDA ETTİ

Bu kapsamda Pendik Kaymakamı Hülya Kaya, hizmetlerinden dolayı Barış Çukur’a veda gecesi düzenledi. Veda gecesine Pendik Kaymakamı Dr. Hülya Kaya, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Pendik Garnizon Komutanı Tuğamiral Recep Erdinç Yetkin ve Pendik’te görev yapan emniyet birim amirleri katıldı.

Veda gecesinde konuşan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, emniyet müdürü Barış Çukur’a görevi boyunca yaptığı çalışmaları için teşekkür etti ve yeni görev yeri olan Sancaktepe ilçesinde başarılı görevler diledi.

Pendik Kaymakamı Dr. Hülya Kaya ise Barış Çukur’u başarılı ve güler yüzlü bir çalışma arkadaşı olarak hatırlayacağını belirtti.

whatsapp-image-2021-09-07-at-12-56-33-1.jpeg

ÜSTÜN BAŞARI BELGESİ

Gecenin sonunda ise Pendik Kaymakamı Dr. Hülya Kaya, Barış Çukur’a üstün başarı belgesi takdim ederek yeni görev yerinde hayırlı çalışmalar diledi.

Program protokol üyelerini toplu hatıra fotoğrafından sonra sona erdi.

whatsapp-image-2021-09-07-at-12-56-33.jpeg

whatsapp-image-2021-09-07-at-12-56-34.jpeg

whatsapp-image-2021-09-07-at-12-56-35.jpeg

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT