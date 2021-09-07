Emniyet Müdürü Barış Çukur, üstün başarı belgesiyle yeni görev yeri Sancaktepe’ye uğurlandı!

3 yıla yakın Pendik’te görev yapan İlçe Emniyet Müdürü Barış Çukur, İstanbul Valiliği tarafından yayınlanan il içi atama kararıyla Sancaktepe ilçe emniyet müdürlüğüne atanmıştı. Barış Çukur, yerine ise 2. Sınıf emniyet müdürü Murat Milletsever, getirilmişti.

GÖREVİ TESLİM ETTİ, PENDİK’E VEDA ETTİ

Bu kapsamda Pendik Kaymakamı Hülya Kaya, hizmetlerinden dolayı Barış Çukur’a veda gecesi düzenledi. Veda gecesine Pendik Kaymakamı Dr. Hülya Kaya, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Pendik Garnizon Komutanı Tuğamiral Recep Erdinç Yetkin ve Pendik’te görev yapan emniyet birim amirleri katıldı.

Veda gecesinde konuşan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, emniyet müdürü Barış Çukur’a görevi boyunca yaptığı çalışmaları için teşekkür etti ve yeni görev yeri olan Sancaktepe ilçesinde başarılı görevler diledi.

Pendik Kaymakamı Dr. Hülya Kaya ise Barış Çukur’u başarılı ve güler yüzlü bir çalışma arkadaşı olarak hatırlayacağını belirtti.

ÜSTÜN BAŞARI BELGESİ

Gecenin sonunda ise Pendik Kaymakamı Dr. Hülya Kaya, Barış Çukur’a üstün başarı belgesi takdim ederek yeni görev yerinde hayırlı çalışmalar diledi.

Program protokol üyelerini toplu hatıra fotoğrafından sonra sona erdi.