Emniyet müdürü Hasan Çevik ve oğlu, kazada feci şekilde hayatını kaybetti!

Emekli emniyet müdürü Hasan Çevik yönetimindeki otomobil, Eskişehir-Ankara kara yolunun 16. kilometresinde Cengiz Alav idaresinde olan TIR'la çarpıştı. Kazada dev TIR'ın dorsesinin altına giren Çevik'in yönetiminde olan araç adeta hurdaya döndü. Arabada bulunan emekli Emniyet Müdür Hasan Çevik ve aracın içinde bulunan oğlu Ahmet Buğra Çevik olay yerinde yaşamlarını yitirdiler. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve Polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ise, görevlilerden bilgi aldı. Ulaşıma kapanan Eskişehir-Ankara kara yolu, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

VALİDEN TAZİYE MESAJI

Kütahya Valisi Ali Çelik, sosyal medyadan Çevik ve oğlunun vefat ilanını yayımlayarak, baba ve oğlu için taziye mesajı paylaştı. Vali Çelik paylaşımında, “Kütahya’mızda 3 yıl başarıyla emniyet müdürlüğü yapan Hasan Çevik ile oğlu Buğra’nın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Müdürümüze ve Buğra’ya Allah’tan rahmet, kederli ailesine, bütün emniyet teşkilatına sabır ve başsağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun.” ifadelerini kullandı.