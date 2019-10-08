Emniyet Müdürü Karabörk görevine başladı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Kamil Karabörk, görevine başladı.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Hatay İl Emniyet Müdürüyken Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Kamil Karabörk için karşılama töreni düzenlendi. Emniyet Müdürlüğü binasında çiçeklerle karşılanan Karabörk, personelle selamlaştı. Daha sonra makamına geçen İl Emniyet Müdürü Karabörk, emniyet müdür yardımcıları ve şube müdürleriyle görüştü.

Kamil Karabörk kimdir:

Kamil Karabörk, 1966 yılında Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde doğdu. 1989 yılında Polis Akademisi'nden mezun olarak Komiser Yardımcısı rütbesi ile Emniyet Teşkilatında göreve başladı. Değişik rütbelerde farklı illerde görev yaptıktan sonra, 2012 yılında 1. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi ederek Teftiş Kurulu Başkanlığına atandı. 07.01.2014 tarihli kararname ile Erzurum İl Emniyet Müdürü olarak görevlendirildi. 25.10.2016 tarihli kararname ile Hatay İl Emniyet Müdürü olarak atanmıştır. Kamil Karabörk Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 20.09.2019 tarihinde Kayseri İl Emniyet Müdürü olarak atandı.

Kaynak: İHA