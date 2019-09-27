Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, basın mensuplarına veda etti

Denizli İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir basın mensupları ile veda toplantısında bir araya geldi. Demir toplantıda Denizli'nin huzur adasına dönmesi için çalıştıklarını ifade etti.

Polis Evi'nde gerçekleştirilen toplantıya Demir'in yanı sıra Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Nuri Boyacı ve çok sayıda basın mensubu katıldı. Toplantıda konuşan Demir, Denizli'de görev yapmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, görev yaptığı süre boyunca kendisine yardım olan herkese teşekkür etti. Denizli'de görev yaptığı süreçte suç oranlarında büyük düşüşler olduğunu kaydeden Demir, özellikle hırsızlık başta olmak üzere asayiş olaylarında ciddi miktarda düşüş olduğuna değindi. Konuşmasında Denizli'de yaptıkları en önemli icraatlardan birisinin de uyuşturucu ile mücadele olduğunu aktaran Demir, bu konuda da Denizli emniyetinin büyük yol aldığından bahsetti. Kentte görev yapan 3 bine yakın polis memurunun cansiperane olarak fedakarlıkla görev yaptığını ifade eden Demir, görevlerinde en çok dikkat ettikleri konulardan birisinin de vatandaşa saygılı ve kaliteli hizmet olduğunu aktardı.

Toplantı Başkan Boyacı'nın, Demir'e plaket vermesinin ve günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

Kaynak: İHA