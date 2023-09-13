Emniyet müdürü Özcan’dan vatandaşa ’ihbar’ çağrısı

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, kısa süre önce Gaziantep Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Celal Özcan ile bir araya geldi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Emniyet müdürü Özcan’dan vatandaşa ’ihbar’ çağrısı

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, kısa süre önce Gaziantep Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Celal Özcan ile bir araya geldi. Yeni emniyet müdürü Özcan, ziyaret sırasında vatandaşlardan çevrelerinde yaşanan olayları ne olursa olsun "ihbar" etmeleri çağrısında bulundu.

GGC Başkanvekili Hasan Kırmızıtaş ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Gaziantep Emniyet Müdürü Celal Özcan'a "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu. Daha önce de Gaziantep'te görev yaptığı için şehri tanıyan Emniyet Müdürü Celal Özcan, ziyaretten ötürü GGC yönetimine teşekkür etti.

Gaziantep basını ve GGC'nin çalışmalarına ilişkin bilgiler veren GGC Başkanvekili Hasan Kırmızıtaş'ı dinleyen Celal Özcan, basın ve polisin ortak kamu görevi yaptığını ifade ederek, yeni dönemde de kent menfaatleri doğrultusunda ilişkiler kurulacağını kaydetti.

Emniyet müdürü Özcan'dan vatandaşa "ihbar" çağrısı

Gaziantep'in çok önemli bir şehir olduğunu dile getiren Celal Özcan, "Gaziantep'in huzurlu bir kent olması için yürütülen çalışmaları biz devraldık. Bundan sonraki süreçte de Gaziantep'in her anlamda huzurlu olması için suç ve suçlu ile mücadelemizden taviz vermeyeceğiz. Trafik konusunda yaşanan sıkıntıların giderilmesi için bir takım çalışmalara başladık. Amacımız insanlarımızın huzur ve güven içerisinde yaşamalarını sağlamak. Bu doğrultuda vatandaşlarımızdan da beklentimiz var. Olası her türlü suç ve suçluların önlenmesi için vatandaşlarımızdan destek bekliyoruz. Bildikleri, gördükleri, duydukları veya şüphelendikleri her türlü durumu 112'ye ihbar etsinler. İşbirliği içerisinde suç ve suçlular ile mücadele ederek, huzur ve güvenliği tesis edeceğiz" dedi.

Emniyet müdürü Özcan’dan vatandaşa ’ihbar’ çağrısı

Emniyet müdürü Özcan’dan vatandaşa ’ihbar’ çağrısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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