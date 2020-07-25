Emniyet şeridini işgal edenler Ambulans'a engel oldu!

İstanbul TEM Otoyolu Hadımköy Çatalca mevkiinde gerçekleşen trafik kazasında bir kamyon başka bir kamyona arkadan çarptı.

Kamyonların çarpışması sonucunda otoyol üzeri adeta savaş alanına dönerken, kazada 2 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

AMBULANS EMNİYET ŞERİDİNDEN OLAY YERİNE GELEMEDİ

İhbar üzerine olay yerine doğru hemen harekete geçen sağlık ekipleri, emniyet şeridini işgal eden duyarsız sürücüler sebebiyle zor anlar yaşadı. Sıkışan trafikte güçlükle ilerlemeye çalışan ambulans, olay yerine zor da olsa gelerek yaralılara müdahale etti.

Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalesinin ardından yaralılar en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bilgisi geldi.

2020 EMNİYET ŞERİDİ CEZASI ÜCRETLERİ

Trafik ekiplerinin denetimleri sonucunda emniyet şeridi ihlali yapan sürücülere ceza kesme işlemi uygulanıyor. Ancak bu cezaları hiçe sayan sürücüler emniyet şeritlerini işgal etmeyi sürdüyor.

Aynı zamanda elektronik denetleme sistemleri ile şerit ihlallerini plaka üzerinden takip ederek trafik cezasına dönüştürülüyor. 2020 trafik cezaları zamlı olarak güncellendi. Buna göre emniyet şeridi cezası 2020 itibarıyla 1.228 TL olarak belirlendi. Ceza kesildikten itibaren 15 gün içinde ödeme yapan sürücüler diğer cezalarda da olduğu gibi %25 indirimli olarak ödeyebilirler.