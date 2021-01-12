Emniyet ve MİT'ten ortak operasyon: Savunma Sanayii ihalelerine sızdıran 6 kişiye gözaltı!

Ankara’da MİT ve Emniyet’in düzenlediği ortak operasyonunda, Savunma Sanayii Başkanlığı’nda (SSB) görevli çalışanların da aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan SSB görevlilerinin ihale bilgilerini savunma sektöründe faaliyet gösteren yabancı firma yetkililerine aktardıkları tespit edildi.

Operasyon kapsamında şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda yüklü miktarda döviz ele geçirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada,

"MİT ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü tarafından savunma sanayii sektöründe yasadışı ilişkilere bulaştıkları tespit edilen bir gruba yönelik operasyon gerçekleştirildi. Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile koordine yürütülen operasyonda SSB çalışanları ile çıkar ilişkisinde bulundukları şirket temsilcilerinden oluşan 6 kişi gözaltına alındı." ifadelerine yer verildi.

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