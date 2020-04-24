İstanbul12 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Emniyet yeni İHA'larına kavuştu

Emniyet yeni İHA'larına kavuştu

ANKARA (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğü'ne teslim edilen Bayraktar taktik insansız hava aracı (İHA) TB2'ler faaliyetlerine başladı. Genel Müdürlüğün Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, "Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı ve Adana Emniyet Müdürlüğü koordinesinde,...

Emniyet yeni İHA'larına kavuştu

ANKARA (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğü'ne teslim edilen Bayraktar taktik insansız hava aracı (İHA) TB2'ler faaliyetlerine başladı.

Genel Müdürlüğün Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, "Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı ve Adana Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, Adana Havacılık Şube Müdürlüğü Bayraktar Taktik İHA TB2'ler faaliyetlerine başladı. Birimlerimizin başarısına çarpan etkisi yapacaktır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA




GÜNDEM ÖZETİ


Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT