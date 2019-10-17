Emniyetin bahçesinde gergin anlar! Vatandaşlar büyük tepki gösterdi

Gayrettepe’deki Asayiş Şube Müdürlüğü’ne gelen vatandaşlar müşteki olarak ifade de verecekler.

MAĞDURLAR İLE ŞÜPHELİLER ARASINDA SÖZLÜ SATAŞMA

Dolandırılan vatandaşlar, şüphelilerin sağlık kontrolüne çıkarıldıkları sırada, tepkilerini gösterdiler. Mağdurlar ile şüpheliler arasında sözlü sataşma yaşandı.

Mağdur Ayşe Çelmeli, "Benden 190 bin lira para aldılar. Bana 80 bin liralık yeri sattılar. Gösterdikleri yerin tapusunu vermediler." dedi. Mağdur Ümit Sezgin ise " Benden de kaparo aldılar parayı verdim. Ev için anlaştım, ev sahibi ile irtibata geçtim meğer ev 7 ay önce başkasına satılmış. Kaparo paramı vermediler. Yüzüme karşı kime gidersen git bizden alamazsın dediler." dedi.

Emniyetin bahçesinde büyük gerginlik yaşanırken, mağdurlar, "Bu adamlar bizlerden binlerce lira para aldı. Her birimizin emeğini çaldılar. Kredi çektirdiler faizleri ödüyoruz." dediler.