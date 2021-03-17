Emniyet'te koronavirüs şoku!

Olay, Samsun'un Bafra ilçesinde meydana geldi.

Çin'in Hubei eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra dünyaya yayılarak ölümlere neden olan ve İngiltere, Brezilya ve Güney Afrika mutasyonları görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedirgin etmeye devam ediyor. Samsun'da 10 polis memurunun koronavirüse yakalandığı öğrenildi.

10 POLİS MEMURUNUN KORONAVİRÜS TEST SONUCU POZİTİF ÇIKTI

Samsun Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğünde 10 polis memurunun koronavirüs test sonucu pozitif çıktı. Ayrıca 2 polis memuru da temaslı oldukları için izine ayrıldı.

Vatandaşlarla en fazla temasta bulunan meslek gruplarından biri olan polis teşkilatında koronavirüs tespit edilmesinden sonra personel sıkıntısı yaşanan Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğünde vakaların artmasından korkuluyor.