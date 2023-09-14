Emniyetten geniş çaplı uygulama

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan geniş çaplı uygulamada 4 bin 372 vatandaşın Genel Bilgi Tarama (GBT) bakılırken, 436 araçta kontrol edildi.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü 270 personel 3 Çevik Kuvvet Tim personelinin katılımıyla dün 21:00-24:00 saatleri arasında Asayiş uygulaması yaptı. Uygulamada 4 bin 372 şahsın GBT'sine bakıldı. Sorgulamalarda ise, farklı suçlardan aranması olan ve idare para cezaları bulunan 12 şüpheli yakalandı. Öte yandan 3 şahsın da yoklama kaçağı olduğu tespit edildi.

Üst aramalarında uyuşturucu ve tabanca ele geçirildi

Uygulamada üst aramalarında 1 şahsın yapılan üst yoklamasında 1,91 gram metamfetamin ve 0,30 gram bonzai uyuşturucu madde ele geçirilirken, 1 ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 8 adet fişek yakalandı.

Uygulamada 86 umuma açık yer denetlenirken, 1 şahsın SGK ve kimlik bildirim kaydının olmadığı, 2 işletmenin canlı yayın müzik izin belgesinin bulunmadığı, 2 işletmede ise mesul müdürün işletmede olmadığı tespit edildi. 436 araç kontrol edilirken, 27 araca toplam 40 bin 851 lira cezai işlem uygulandı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)