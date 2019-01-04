İstanbul4 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Emniyetten hırsızlık operasyonu: 2 gözaltı

Emniyetten hırsızlık operasyonu: 2 gözaltı

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde gerçekleşen yedi ayrı hırsızlık olayına karışan 2 şüpheliyi, yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetten hırsızlık operasyonu: 2 gözaltı

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde gerçekleşen yedi ayrı hırsızlık olayına karışan 2 şüpheliyi, yakalayarak gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Karabük'te yedi ayrı hırsızlık olayına karışan H.M ve E.A isimli 2 şüpheli emniyetin başarılı çalışması sonucu yakalandı. Çok sayıda bakkal ve marketten sigara çaldığı tespit edilen H.M ve E.A asayiş ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.