Emniyetten hırsızlık operasyonu: 2 gözaltı

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde gerçekleşen yedi ayrı hırsızlık olayına karışan 2 şüpheliyi, yakalayarak gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Karabük'te yedi ayrı hırsızlık olayına karışan H.M ve E.A isimli 2 şüpheli emniyetin başarılı çalışması sonucu yakalandı. Çok sayıda bakkal ve marketten sigara çaldığı tespit edilen H.M ve E.A asayiş ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: İHA