Emniyet’ten, öğrenci taşıyan şoförlere bilgilendirme toplantısı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, öğrenci taşıyan okul servisi şoförlerine yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Emniyet’ten, öğrenci taşıyan şoförlere bilgilendirme toplantısı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, öğrenci taşıyan okul servisi şoförlerine yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.

2023-2024 eğitim ve öğretim yılının başlaması ile birlikte öğrencilerin daha güvenli bir ortamda okula gidiş gelişlerini sağlanması amacıyla Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde öğrenci servisi şoförleri ve rehber personeline yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Yapılan toplantıda, okul servisi şoförlerinin taşıması gereken özellikler, rehber personelde aranacak şartlar, araçlarda bulunması gereken levha ve sesli ikaz sistemleri, emniyet kemeri kullanımının önemi, cam pencere ve kapılarını taşıması gereken özellikleri ile taşıma hizmeti esnasında görüntü ve müzik sistemlerinin kullanılması ile ilgili genel trafik kuralları hakkında eğitim ve bilgilendirme yapıldı. 2023-2024 eğitim-öğretimin başlamasından itibaren Tekirdağ genelinde yapılan denetimlerde 522 servis aracı kontrol edildi. Denetimlerde kural ihlali olan servis araçlarını cezai işlem uygulandı. Tüm öğrencilerin okul gidiş gelişlerinde trafik güvenliğinin sağlanması için öğrenci servisi denetimlerini ve bilgilendirme çalışmalarının eğitim ve öğretim yılı boyunca devam edeceği vurgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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