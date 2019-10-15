Emniyet’ten sosyal medya operasyonu

Balıkesir'de sosyal medya üzerinden Barış Pınarı Harekatı aleyhinde paylaşımlarda bulanan 4 kişi gözaltına alındı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik düzenlediği Barış Pınarı Harekatı aleyhinde sosyal medyada paylaşımlarda bulunan 4 kişi Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Balıkesir'de "Barış Pınarı Harekatı" aleyhinde sosyal medyadan paylaşım yapan kişilere yönelik çalışma başlattı. Çalışma kapsamında sosyal medyada terör örgütüne destek veren ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve kurumlarına hakaret eden paylaşımlarda bulunarak, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de Fırat'ın doğusunda sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı aleyhinde paylaşımlarda bulunan 4 kişi düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerden terör örgütü propagandası yapan 1 kişi tutuklanırken, 1 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Diğer iki şüpheli ise adli mercilerce serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA