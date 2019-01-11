Emniyetten sürücülere uyarı: "Havalar soğudu, aniden şerit değiştirmeyin"

Soğuk ve yağışlı havalar kendini ülkenin dört bir yanında etkili oluyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı; sürücülerin soğuk ve yağışlı havalarda sürücülerin dikkat etmesi gerektiği püf noktaları kamuoyu ile paylaştı.

Hava sıcaklıklarının 3 derecenin altına düştüğü durumlarda oluşan gizli buzlanmaya karşı mutlaka kış lastiği kullanılması gerektiğinin belirtildiği Trafik Hizmetleri Başkanlığı açıklamasında, "Takip mesafemizi koruyalım. ani şerit değişimlerinden kaçınalım. Takip mesafesine dikkat edin, hızınızı düşürün, aracınızda zincir bulundurun. Direksiyon ayarı ve oturma pozisyonuna dikkat edin. Özellikle soğuk havalarda kullanıcıların kalın kıyafetlerle araç kullanması nedeniyle hareket kabiliyeti ve buna bağlı olarak görüş açıları azalır.Görüş mesafenizi iyileştirmek için camlarda buğu olmamasına dikkat edin. Havalandırmanın doğru kullanılması ile tüm camlardaki buğuyu kısa sürede çözebilirsiniz. Su birikintilerinden mümkün olduğunca uzak durulmalı." denildi.

Kaynak: İHA