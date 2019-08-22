EMO'dan otobüs yangınlarına karşı önlem açıklaması

TÜRK Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne (TMMOB) bağlı Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) İzmir Şubesi Yönetim Kurulu, son dönemde, yolcu otobüslerinde çıkan yangınlarla ilgili kurumları göreve çağırdı. EMO'dan yapılan açıklamada, ilgili mevzuatların tam anlamıyla uygulanması istenirken, standartlara uygun olmayan ekipmanın yasaklanması gerektiği belirtildi.

Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu'nca son dönemde yolcu otobüslerinde peş peşe yangın çıkması nedeniyle yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, 9 kişiden fazla yolcu taşıyan, 2005 model üzeri M2 ve M3 kategorisindeki araçlar ile 2012'den sonra imal edilen tüm araçlarda yönetmelik gereği "otomatik yangın algılama ve alarm sistemleri'nin bulunmasının zorunlu olduğu belirtildi. Açıklamada, buna rağmen birkaç dakika içinde tüm otobüse yayılan yangınlara karşı uyarı sistemlerinin tek başına yeterli olmadığı vurgulandı. Bu sistemlerin olup olmadığının, standartlara uygunluğunun, etkin çalışıp çalışmadığının denetiminin de yapılmadığı ileri sürülen açıklamada, "Var olan mevzuatın tam anlamı ile uygulanması için, bu sistemlere sahip olmayan veya eksikleri bulunan araçların tespit edilerek, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı'na bağlı trafik muayene istasyonlarında ağır kusur listesine alınmaları ve bu sistemlerin kontrol edilmesi sağlanmalıdır" denildi.

'STANDARTLARA UYGUN OLMAYAN EKİPMAN YASAKLANMALI'

Avrupa ve ABD'de otobüs yangınlarının yüzde 70-74'ünün motor odasında çıktığı, Türkiye'de ise motor odasının yanı sıra araç içindeki elektrik tesisatından yangınların kaynaklandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Uzun yol toplu taşımacılığı yapılan otobüslerde sıcak ikram yapılması için kullanılan standart dışı su ısıtıcılar, yangın riskini artırmaktadır. Bunun yanında otobüslerin büyük kısmında; televizyonlar, aydınlatmalar, üflemeli ısıtıcılar gibi aracın standardında olmayan eklentiler bulunmaktadır. Aşırı akım sorunlarına yol açabilecek bu cihazların montajı sırasında çekilen kablolarda ve bağlantı yerlerinde ısınmalar olabilmekte ve standart dışı bu eklentiler yangına sebebiyet verebilmektedir. Trafik muayene istasyonlarında mekanik aksamlar, lastikler ve göstergeler kontrol edilirken, elektriksel eklentiler göz ardı edilmektedir. Muayene sırasında elektriksel güvenliğe ilişkin kontroller yapılırken, yol kontrollerinde de bu eklentilere ilişkin denetim yapılmalıdır. İlgili mevzuat ve standartlara uygun olmayan tüm ekipmanlar yasaklanarak, seyir halindeki hiçbir araçta bulunmamaları sağlanmalıdır."

'YOLCULARA EĞİTİM VERİLMELİ'

Taşımacılık yapan tüm işletmelerin iş güvenliği uzmanlarına da önemli görevler düştüğü, firmaların yalnızca bina ve diğer eklentilerinde iş güvenliği önlemleri almasının yeterli olmadığı, iş güvenliği uzmanlarının yolcuların ve personelin can güvenliğine karşı da sorumlu oldukları kaydedilen açıklamada; sigorta şirketlerinin sözleşmeleriyle araçlardaki standart dışı eklentilere karşı caydırıcı önlemlere ilişkin teşvik edici rol oynamasının önemine dikkat çekilerek, şirketlerin yangın algılama ve söndürme sistemlerini klozlarına dahil etmeleri gerektiği belirtildi.

Açıklama, şöyle sürdürüldü:

"Uygun yakıt kullanılmasına ve elektriksel güvenliğe ilişkin tüm kusurların giderilmesine rağmen yangın riskinin tüm otobüs yolcuları için halen söz konusu olduğu unutulmamalıdır. Bu nedenle uçaklarda olduğu gibi yangın da dahil olmak üzere acil durumlar için yolculara kısa bir eğitim yapılmalıdır. Yolcular acil durumlarda nasıl davranacaklarına ilişkin güvenlik kartları ve video desteğiyle bilgilendirilebilirler. Yolculara temel eğitimi verecek olan otobüs personelinin ise ayrıntılı bir eğitime tabi tutulmaları, tahliye anında hayat kurtarabilmeleri için ön şarttır."

EMO İzmir Şubesi yöneticileri, güvenli yolculuk yapılabilmesi için ilgili tüm kurum ve kuruluşları da göreve çağırdı.

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DHA