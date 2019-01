Empati parkurunda yürüyemediler

Aydın'da gönüllü gençler, görme engellilerin yaşadıkları sıkıntılara dikkat çekmek için empati parkuru kurdu. Görme engellilerin kısa sürede tamamladığı parkuru tamamlamakta güçlük çeken gençler, düşmekten kurtulamadı.

AK Parti Gençlik Kolları Aydın İl Başkanlığı, Beyaz Baston Haftası etkinlikleri kapsamında Atatürk Kent Meydanı'nda "Empati Parkuru" oluşturdu. Engellilerin günlük hayatta karşılaştıkları engellere dikkat çekerek toplumsal bilinçlenmenin amaçlandığı parkura gözleri bantlı olarak yürümeye çalışan gençler, ilginç görüntüler ortaya çıkardı. Görme engellilerin kısa sürede tamamladığı parkuru tamamlamakta güçlük çeken gençler, çok yavaş ve çevreden yardım almalarına rağmen düşmekten kurtulamadı. Etkinliğe katılan görme engelliler, her an yaşadıkları sıkıntıları gündeme taşıyan gönüllü gençlere teşekkür etti.

Amaçlarının toplumsal bilinçlenmeye katkı sağlamak olduğunu belirten Gençlik Kolları Başkanvekili Mustafa Said Karadeli, "Biz gençler olarak, engelli vatandaşlarımızın sorunlarını çözüme kavuşturmak için her şeyden önce bu meseleye ilişkin toplumsal hassasiyetin güçlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bugün de bu toplumsal hassasiyete katkıda bulunabilmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla AK Parti Aydın Gençlik Kolları olarak burada "Empati Parkuru" kurmuş bulunuyoruz. Tüm büyüklerimizin, arkadaşlarımızın ve kardeşlerimizin gereken duyarlılığı sergileyeceği inancıyla onları parkurumuza davet ediyoruz. Görme engelli vatandaşlarımızı da sorunlarını dile getirmeye ve geliştirilecek çözümler konusunda etkin biçimde rol üstlenmeye çağırıyoruz" dedi.

Parkurda yürümenin çok zor olduğuna işaret eden ve bir yerlere çarpmamak için çevredekilerden ikazla yardım alan Esra Doğan ise, "Maalesef bizler, yarın bir engelli adayı olduğumuz bilinciyle büyümüyoruz. Bunun bilincinde değiliz. Çok kötü bir duygu. Bizlerin engelli vatandaşlar için hayatı kolaylaştırmamız gerekirken, aksine daha çok zorlaştırıyoruz" dedi.

Yere düşmekten kurtulamadı

Parkurda yürürken bir anda dengesini kaybederek yere düşen Gökçe Demir de, yaşadıklarını şu şekilde özetledi: "Parkura başlamadan önce her yer karanlık olduğu için her an düşme korkusu yaşıyordum. Her an bir panik içindeydim. Hiçbir şey göremiyordum, sadece sesleri duyabiliyordum. Gerçekten çok zor. Parkura başlamadan önce zaten panik içindeydim. Çok zor bir şey Allah kimseye yaşatmasın."

"Yeni nesilden umutluyuz"

Gençlere toplumda duyarlılığı artırma adına gerçekleştirdikleri etkinlik için teşekkür eden Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şube Başkanı Bayram Özen ise, "Farkındalığı ve engellilerin her an yaşadıklarının bilinmesi adına güzel bir etkinlik oldu. Gelecekteki genç nesillerin bu toplumda yaşayan tüm bireylerle barışık oldukları ve tüm bireylerin kendi problemleri gibi görüp hareket ettiklerini gözlemliyoruz. Bu gençlerden sonra gelecek diğer nesillerin de bu gibi etkinlikler gerçekleştirmesini ümit ediyoruz. Herkes için eşit ve ulaşılabilir bir hayat istiyoruz. Bu da bizim için çok güzel bir duygudur" şeklinde konuştu.

