Empermeabilize İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Empermeabilize İşçisi görev tanımı nedir, Empermeabilize İşçisi ne iş yapar, Empermeabilize İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Empermeabilize İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Empermeabilize İşçisi Tanımı;

__

Empermeabilize İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Empermeabilize İşçisi Maaşları

Empermeabilize İşçisi maaşı ortalama aylık 6050 _TL’dir. En düşük Empermeabilize İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6600 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Empermeabilize İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Haberin Devamı

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8154.09

Meslek Adı :

Empermeabilize İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Ağartma, Boyama Ve Kumaş Temizleme Makineleri Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Dokunan kumaşları kimyasal maddelerle muamele ederek, su geçirmez hale getiren kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Empermeablize İşçisi İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Verilen reçetelere göre hazırladığı veya daha önceden hazırlanan kimyasal maddeleri makine haznesine doldurmak,

b) Kumaş ucunu makine üzerindeki kılavuz ve silindirlerden geçirip veya makinede takılı bulunan kılavuz kumaşın ucuna dikmek,

c) Kumaşın makineden geçiş süratini ayarlamak,

d) Makinenin istenilen derecede ısınması için otomatik sistemleri işletmek,

e) Makineyi çalıştırıp, makinenin otomatik çalışmasına nezaret etmek,

f) Kumaşın silindirler arasından geçişini kontrol etmek,

g) Gerekli anlarda makinenin çalışmasını durdurarak meydana gelen aksaklıkları gidermek,

h) Su geçirmez hale gelen kumaşı zaman zaman muayene etmek,

i) Muayene neticesine göre işlemi uzatmak veya durdurmak,

j) Kumaşı makineden çıkartarak, ilgili kısma gönderip makineyi temizlemek,

k) Makineden çıkan kumaşı durulayabilir veya kurutabilir. Diğer mensucat mamullerini de aynı işlemi tekrarlayarak empermeablize edebilir. Makinenin bakım ve onarımını yapabilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?