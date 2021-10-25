Tüm dünya genelinde oldukça popüler hale gelen kripto paralar (coin ve tokenler) oldukça konuşuluyor. Zaman zaman sosyal medya uygulaması Twitter'da da gündeme gelen paralardan dikkat çeken bu kez "empire token" oldu. Twitter gündemlerinde yer alan Empire Token hakkında internet arama motorlarında Empire Token nedir, nasıl alınır? Empire Token Twitter'da neden gündem oldu? Soruları araştırılmaya başlandı. İşte cevaplar...

EMPİRE TOKEN NEDİR, NASIL ALINIR?

Empire token; DeFi uygulamalarından başlayarak, ilk projemiz, kullanıcıların yayıncılara gelir elde etmelerini sağlayan ve böylece NFT sahiplerinin ticari kullanım için NFT'lerini ticaret ve kiralama yoluyla gelir elde etmelerine olanak tanıyan benzersiz bir NFT pazarıdır. Empire token geleceği çok parlak bir NFT marketplace ve lisanslama projesi. Empire token 5 aylık bir proje olmasına karşın büyük bir sıçrama yaparak dikkat çekmiştir. Empire Token'in güncel piyasa değeri 0.9792 TL'dir.

Empire Token almak isteyen vatandaşların, Binance, Paribu ya da Koinim gibi kripto para borsalarında yer almaları gerekmektedir. Empire Token kullananların çoğu Bimcace üzerinden işlem yapıyor. Öncelikle bir hesap oluşturup. Hesabınızı kimlik bilgileriniz ile onayladıktan sonra yatırım işlemlerine giriş yapabilirsiniz.

EMPİRE TOKEN TWİTTER'DA NEDEN GÜNDEM OLDU?

Twitter'da gündeme giren Empire Token'in son zamanlarda oldukça popüler ve kar sağlayan bir token olmasından dolayı çok konuşulmaya başladığı ve Twitter'da da gündem olduğu ifade ediliyor. Öte yandan Türkiye trend topic listesinde bulunan Empire Token'in bir süre de dünya trend topic listesine girdiği ifade ediliyor.

Öte yandan Twitter'da bazen bot hesaplar bu tür gündemler yaratabiliyor.