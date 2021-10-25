Son zamanlarda günün belirli saatlerinde Twitter gündem listelerinde sık sık coin para isimlerini görüyoruz. Son olarak Twitter'da öğle saatleri sularında Empire Token başlığı tt (trendtopic) listesine yükseldi. Gündem olan para biriminin ardından kullanıcılardan durumu anlamaya çalışanlar "Empire Token nedir, nasıl alınır? Empire Token Twitter'da neden gündem oldu?" sorularına cevap arıyor. Peki, Empire Token nedir, nasıl alınır? Empire Token Twitter'da neden gündem oldu? İşte detaylar...

EMPİRE TOKEN NEDİR, NASIL ALINIR?

Empire Token, yerli bir coin olmaya aday bir türk yatırımcısına sahip para birimidir.

Empire, kripto borsasında yer almaktadır, diğer kripto para birimlerinin aksine, para ile doğrudan satın alınamamaktadır. USDT satın alarak ve ardından bu coin ile ticaret yapmayı teklif eden borsaya transfer ederek bu coini yine de kolayca satın alabilirsiniz.

25 Ekim 2021 tarihi, saat 14.50 itibariyle Empire Token ₺0.9792 değerinde işlem görmektedir.

EMPİRE TOKEN TWİTTER'DA NEDEN GÜNDEM OLDU?

Twitter gündem listesinde trendler listesine yükselen Empire Token başlığının içeriğine girenler, yeterince ilgili tweet paylaşılmadığını görmektedir. Bu sebeple Empire Token'in neden Twitter'da gündem olduğu bilinmemektedir. Twitter'da bazen bot hesaplar bu tür gündemler yaratabiliyor.