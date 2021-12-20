Emprovizasyon ne demek, TDK'ya göre Emprovizasyon kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Emprovizasyon ne demek? Emprovizasyon TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi emprovizasyon kelimesi. Peki emprovizasyon ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre emprovizasyon nedir, emprovizasyon kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

EMPROVİZASYON NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Emprovizasyon kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Emprovizasyon kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre emprovizasyon kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Doğaçlama

