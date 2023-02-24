Emrah Karamovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emrah Karamovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emrah Karamovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emrah Karamovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emrah Karamovic 10 Ekim 1990 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Karamović Emrah şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emrah Karamovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Emrah Karamovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Stupcanica Olovo futbol takımında oynamaktadır. NK Stupcanica Olovo takımına - tarihinde katılmıştır. Emrah Karamovic'nin NK Stupcanica Olovo ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Emrah Karamovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emrah Karamovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emrah Karamovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emrah Karamovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emrah Karamovic şuan NK Stupcanica Olovo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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