Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Emre Akbaba, 1-1 berabere kaldıkları Başakşehir maçını değerlendirdi. Maç sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Emre Akbaba, ''Kazanmamız gereken bir maçtı. Takım olarak çok pozisyona girdik. 2 puan bıraktığımız için üzgünüz.'' dedi.

Maça çok iyi hazırlandıklarını belirten Emre Akbaba, "Sonuçta direkt rakibimiz olan bir takımdı. Kazanmamız gereken bir maçtı. Takım olarak çok pozisyona girdik. 2 puan bıraktığımız için üzgünüz. Çok önemli oyuncularımız eksikti, stoper mevkisine ve forvette 3'er eksiğimiz vardı. Buna rağmen her oyuncu elinden geldiğince mücadele vermeye çalışıyor. Ben de takımımıza katkı vermek için elimden geleni yapmaya çalıştım" diye konuştu.

AKBABA LİGDE ÜÇÜNCÜ GOLÜNÜ ATTI

Sarı - kırmızılı ekibin tecrübeli futbolcusu Emre Akbaba, bu sezon ligde üçüncü golünü kaydetti. Emre Akbaba, bu sezon sarı-kırmızılılarda Süper Lig’de 12, Türkiye Kupası’nda 2 kez olmak üzere toplam 14 resmi müsabakaya çıktı.

Başakşehir maçına 11’de başlayan Emre, 90 dakika sahada kaldı.

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