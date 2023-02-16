Emre Alan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emre Alan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emre Alan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emre Alan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emre Alan 5 Ocak 1998 tarihinde Kocaeli şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emre Alan Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Emre Alan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

68 Aksaray Belediye Spor futbol takımında oynamaktadır. 68 Aksaray Belediye Spor takımına 20 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Emre Alan'nin 68 Aksaray Belediye Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Emre Alan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/emre.alannn/

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Emre Alan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emre Alan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Emre Alan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emre Alan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Darıca GB

8 Eylül 2017 yılında Tekirdağspor

30 Haziran 2018 yılında Darıca GB

28 Ağu 2018 yılında Gölcükspor

27 Aralık 2018 yılında Darıca GB

8 Eylül 2021 yılında Ceyhan Spor

12 Ocak 2022 yılında Siirt İÖİ

20 Temmuz 2022 yılında 68 Aksaray Bld

Emre Alan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emre Alan şuan 68 Aksaray Belediye Spor takımında oynamakta ve 41 numaralı formayı giymektedir.

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