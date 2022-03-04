Emre Aşık'ı öldürmek için tetikçi tutmuştu! Hakkında yakalama kararı çıkan olayların kadını Yağmur Sarnıç kayıplara karıştı! Yağmur Sarnıç'ın eski eşi futbolcu Emre Aşık'ı öldürmek için tetikçi tuttuğu Erdi Sungur ile birlikte jandarmaya direnme ve hakaret suçundan aldığı hapis cezası kesinleşti. Sungur, kesinleşen cezanın infazı için cezaevine konulurken, Sarnıç kayıplara karıştı.

1 8 Futbolcu Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç yine gündeme geldi. Daha önce eski eşini öldürtmek için tetikçi tuttuğu haberleriyle konuşulan olayların kadını ceza alınca kayıplara karıştı.