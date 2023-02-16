Emre Aydin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emre Aydin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Emre Aydin kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Emre Aydin ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Emre Aydin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emre Aydin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emre Aydin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emre Aydin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emre Aydin 15 Eylül 1995 tarihinde Batman şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Emre Aydın şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emre Aydin Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Emre Aydin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Çatalcaspor futbol takımında oynamaktadır. Çatalcaspor takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Emre Aydin'nin Çatalcaspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Emre Aydin Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/emreaydin10/

Emre Aydinboyu ve yaşı kaç

Emre Aydin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emre Aydin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Emre Aydin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emre Aydin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Trabzonspor U16

1 Temmuz 2011 yılında Trabzonspor U17

1 Temmuz 2012 yılında Trabzonspor U18

1 Temmuz 2013 yılında Trabzonspor U19

23 Ocak 2014 yılında Turgutluspor

30 Haziran 2014 yılında Trabzonspor U19

1 Temmuz 2014 yılında Trabzonspor U21

4 Ağu 2014 yılında 1461 Trabzon

30 Haziran 2015 yılında Trabzonspor U21

25 Ağu 2015 yılında Ankara Demir

30 Haziran 2016 yılında Trabzonspor U21

1 Ağu 2016 yılında Ofspor

23 Ağu 2017 yılında Batman Petrol

1 Ağu 2019 yılında Karaköprü Bld

3 Eylül 2020 yılında Batman Petrol

1 Temmuz 2021 yılında Karaköprü Bld

1 Temmuz 2022 yılında Karaman FK

12 Ocak 2023 yılında Çatalcaspor

Emre Aydin kimdir

Emre Aydin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emre Aydin şuan Çatalcaspor takımında oynamakta ve 72 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Trabzonspor (2008-2014)

Emre Aydin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Türkiye U17 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U16 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U15 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Emre Aydin nereli

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