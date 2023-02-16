Emre Bayram kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emre Bayram Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emre Bayram adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emre Bayram Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emre Bayram 20 Mart 1994 tarihinde Trabzon şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emre Bayram Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Emre Bayram, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Eynesil Belediyespor futbol takımında oynamaktadır. Eynesil Belediyespor takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Emre Bayram'nin Eynesil Belediyespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Emre Bayram Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/emrebyrmmmm/

Emre Bayram Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emre Bayram isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emre Bayram Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emre Bayram futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında T. İdmanocağı

14 Eylül 2012 yılında 1461 Trabzon 21

1 Temmuz 2013 yılında 1461 Trabzon

8 Temmuz 2013 yılında Maltepespor

30 Haziran 2014 yılında 1461 Trabzon

29 Ağu 2014 yılında Yeni Diyarbakır

22 Ağu 2015 yılında Sandıklıspor

6 Ocak 2016 yılında 1920 Maraş Spor

4 Temmuz 2016 yılında Erzin Belediye

12 Ocak 2017 yılında Erbaaspor

23 Ağu 2017 yılında Batman Petrol

16 Ocak 2019 yılında Bayburt İÖİ

23 Ağu 2019 yılında Elazığ Bld FK

8 Ocak 2020 yılında Yomra Spor

17 Eylül 2020 yılında HEASK

8 Eylül 2021 yılında Kahramanmaraş

1 Temmuz 2022 yılında Sivas Belediye

12 Ocak 2023 yılında Eynesil Bld

Emre Bayram Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emre Bayram şuan Eynesil Belediyespor takımında oynamakta ve 70 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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