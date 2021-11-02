Emre Belözoğlu Başakşehir'i şaha kaldırdı! Bileği bükülmüyor!

Geçtiğimiz sezon başında sportif Direktör olarak Fenerbahçe'de göreve başlayan Emre Belözoğlu, teknik direktör Erol Bulut'la yolların ayrılmasıyla birlikte takımın başına geçmişti. Oynattığı maçlarda takıma etkisi görülen Belözoğlu performansıyla takdir toplamıştı. Daha sonra takımdan gönderilen genç teknik adam Başakşehir'de gösterdiği performansla Fenerbahçe camiasında pişmanlık hissi yarattı.

ŞAMPİYONLUK İDDİASINI SÜRDÜRMÜŞTÜ

Sarı lacivertlilerin başındayken ligde toplam 10 maça çıkan Emre Belözoğlu, bu maçların yalnızca birini kaybederken 2 beraberlik ve 7 galibiyetle son haftaya kadar şampiyonluk yolunda takımın iddiasını sürdürmüştü. Ligi Beşiktaş'ın 2 puan arkasında üçüncü sırada bitiren Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ile yollar ayrıldı. Birçok kulübün teklif yaptığı Belözoğlu, daha önce formasını giydiği Başakşehir'e bu kez teknik direktör olarak gitti.

İLK SINAVINDA BEŞİKTAŞ'I GEÇTİ

Aykut Kocaman yönetiminde yalnızca iki galibiyet alabilen Başakşehir'de göstereceği performans merak edilen Belözoğlu, Süper Lig'de ilk sınavına zorlu Beşiktaş maçı ile çıktı. Zorlu rakibini 3-2 deviren Başakşehir ligin 9. haftasında Antalyaspor'u da 2-1'le geçti.

3'DE 3 İLE YOLUNA DEVAM ETTİ

Başakşehir'in yönettiği üçüncü karşılaşmaya ise 11. haftadaki Adana Demirspor maçı ile çıkan Belözoğlu, bu mücadeleyi de 2-1 kazanarak yoluna 3'de 3 ile devam etti ve takıma iyi bir ivme kazandırdı. Başakşehir, Belözoğlu yönetiminde yoluna kayıpsız bir şekilde devam ederken son haftalarda oynadığı karşılaşmalarda puanlar bırakarak zirveden uzaklaşan Fenerbahçe'de çalkantılı süreç başladı.

YÖNETİME BELÖZOĞLU TEPKİSİ

Son üç haftada Trabzonspor, Alanyaspor ve Konyaspor'a kaybederek 9 puandan olan Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir'in 9 puan kazanması pişmanlık hissi uyandırdı. Pereira ile yola devam edilmemesi gerektiğini düşünen bazı taraftarlar Emre Belözoğlu'nun neden takımdan gönderildiği yönünde yönetime tepki gösterdi.