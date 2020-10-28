Fenerbahçe efsanesi Emre Belözoğlu'nun, yıllardır Fenerbahçe yönetiminde alacağı görev merakla beklenirken bu yıl, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un katkısıyla Belözoğlu'nun yeni görevi resmen açıklanacak. Sarı-lacivertli taraftarlar için oldukça önemli ve heyecanlı olan bu konu, taraftarların en çok araştırdığı konular arasına girdi. Peki, Emre Belözoğlu basın toplantısı saat kaçta, hangi kanaldan yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

BASIN TOPLANTISI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Futbolu bırakma kararından bu yana kulüpte etkin rol alan ve bu sezon yapılan 18 transferde başrolü oynayan Belözoğlu'nun yeni göreviyle ilgili yetkileri ve kulüpteki görevleri kamuoyuna duyurulacak.

Emre Belözoğlu'nun görevinin resmen açıklanacağı toplantı sonrası teknik direktör Erol Bulut da bir basın toplantısı düzenleyecek.

Fenerbahçe'den konuyla ilgili şu açıklama yapılmıştı:

"Futbol A Takımımızın 2020-2021 sezonu yapılanmasına dair Emre Belözoğlu ile Teknik Direktörümüz Erol Bulut’un katılımlarıyla 28 Ekim 2020 Çarşamba günü birer toplantı ve imza töreni düzenlenecektir.



Sayın Emre Belözoğlu’nun yeni görevi ve sorumluluklarının açıklanacağı toplantı saat 14.00’te,



Teknik Direktörümüz Sayın Erol Bulut’un basın toplantısı ise aynı gün saat 16.00’da Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü’nde gerçekleşecektir"

Basın toplantısı ve imza töreninin FB TV ve Fenerbahçe Youtube kanalından naklen yayınlanması bekleniyor.