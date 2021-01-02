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  3. Emre Belözoğlu da görüştü! Fenerbahçe eski yıldızı Simon Kjaer'e kanca attı!

Emre Belözoğlu da görüştü! Fenerbahçe eski yıldızı Simon Kjaer'e kanca attı!

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Simon Kjaer'ı yeniden kadrosuna katmak için harekete geçtiği ve bu doğrultuda Emre Belözoğlu'nun yıldız futbolcu ile görüntülü bir görüşme gerçekleştirdiği ifade edildi.

Emre Belözoğlu da görüştü! Fenerbahçe eski yıldızı Simon Kjaer'e kanca attı!

Bu sezon stoperlerinin yaptığı hatalardan dolayı puan kayıpları yaşayan Fenerbahçe eski oyuncusu Simon Kjaer'i yeniden gündeme aldı. Ajansspor'un haberine göre  Fenerbahçe, İtalya Serie A ekibi Milan'da forma giyen eski oyuncusu Simon Kjaer'i kadrosuna dahil etmek istiyor.

EMRE BELÖZOĞLU İLE GÖRÜŞTÜ

İddialara göre Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, Danimarkalı stoper ile görüntülü bir görüşme bile gerçekleştirdi.

KJAER DE DÖNMEK İSTİYOR

Yönetim, sözleşmesi 2022'de sona erecek oyuncuyu bonservisi ile birlikte transfer etmek istiyor. Söz konusu habere göre Kjaer'in Fenerbahçe'ye dönmeye istekli olduğu belirtiliyor.

Fenerbahçe eski yıldızı Simon Kjaer'e kanca attı!

MİLAN'LA 17 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Milan formasıyla 17 maçta görev alan tecrübeli futbolcu, gol ve asist katkısı üretemedi.

Simon Kjaer, 2015-2017 yılları arasında Fenerbahçe forması giymiş ve gösterdiği başarılı performansla taraftarın gönlünde taht kurmuştu.Fenerbahçe oyuncuyu satmak istememiş ancak maddi sebepler sebebiyle Sevilla'ya transfer olmasına izin vermişti.

SİMON KJAER KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

17 Haziran 2015 tarihinde Fenerbahçe'de forma giymeye başlayan defans oyuncusudur.Simon Kjaer, 26 Mart 1989 tarihinde Danimarka'nın Horsens şehrinde doğmuştur. Tam adı Simon Thorup Kjær’dir. 

Oyuncunun detaylarını biyografisini aşağıdaki haberimizden okuyabilirsiniz.

Simon Kjaer kimdir, nerelidir, nerede doğdu? Kaç yaşındadır?Simon Kjaer kimdir, nerelidir, nerede doğdu? Kaç yaşındadır?

 

Tayfun Altuntaş
Editör


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