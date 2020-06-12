Emre Belözoğlu futbolu bırakıyor mu? Birçok internet kullanıcısı Emre Belözoğlu'nun kariyeri ile ilgili yaptığı açıklama sonrası bu sorunun cevabına ulaşmak için internette arama yapıyor. Emre Belözoğlu'nun kariyerini sonlandırıp sonlandırmayacağı merak konusu oldu. Peki Emre Belözoğlu futbolu bırakıyor mu? Ayrıntılar haberimizde...

EMRE BELÖZOĞLU FUTBOLU BIRAKIYOR MU?

Emre Belözoğlu, yaptığı açıklama ile sezon sonunda futbol kariyerine nokta koyacağını duyurdu.

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'nin Kayserispor'u 2-1 mağlup ettiği maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'nin maçı kaznacak karakteri ortaya koyduğunu söyledi. Belözoğlu, "Ligde uzun bir süredir bir şansızlığımız var, lige iyi başladık ve taraftarımızın bizden beklediği şampiyonluk için mücadele etmeye başladık ancak bazı şansızlıklar yaşadık. Elimizden geldiğince tüm takım arkadaşlarımız bir irade ortaya koydu. 10 kişi olmamıza rağmen kazanmayı hak ettiğimizi düşünüyorum" dedi.

Emre Belözoğlu, bu şekilde futbol oynamanın gerçekten zor olduğunu vurguladı. Belözoğlu, "Bütün takımlar için çok zorlu geçecek, bu yeni bir sezon başlangıcı olarak düşünülüyor ancak öyle değil, başka bir psikoloji altında bu maçlara çıkıyoruz" dedi.

Belözoğlu, Fenerbahçe'deki yeni yapılanmaya ilişkin de açıklamalarda bulundu. Emre Belözoğlu, "Şu anda sayın başkanımız önderliğinde yeni bir yapılanma hazırlanıyor. Hem 8 hafta en iyi şekilde bitirilecek hem de gelecek sezonun planları yapılıyor. Bana hangi görev verilirse verilsin ben her zaman Fenerbahçe için elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Fenerbahçe taraftarının sabah uyandığında mutlu bir şekilde uyanması en az benim ailemin mutluluğu kadar önemli" dedi.

Ünlü futbolcu, sezon sonunda futbola veda edeceğini açıkladı. Belözoğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Sezon sonunda futbolu bırakacağım. Sahaya çıktığım ilk gün ne hissediyorsam şu anda da aynı şeyleri hissediyorum. Benim için zor bir karar olacak, bir rekor kırdım belki ama futbolu bırakmak hiç kolay değil. Elimden gelse 50-60 yaşına kadar oynamak isterim ama hayatın gerçekleri var" ifadelerini kullandı.