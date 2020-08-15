Emre Belözoğlu futbolu neden bıraktı?

Uzun kariyeri boyunca birçok başarıya imza atan Emre Belözoğlu, milli takımda ve oynadığı kulüplerde takımın en önemli oyuncularından birisi olmayı başarmıştı. Kariyerinde Inter, Newcastle United, Atletico Madrid gibi kulüplerinde bulunduğu Emre, futbolu bıraktığını açıklayan bir mektup yayınladı. Aldığı futbolu bırakma kararı ile özellikle Fenerbahçe taraftarlarını sarsan Belözoğlu, futbolu neden bıraktı? Detaylar haberimizde...

EMRE BELÖZOĞLU FUTBOLU NEDEN BIRAKTI?

Türk futbolunun önemli isimlerinden Emre Belözoğlu, futbolu bırakma kararı aldı. Uzun zamandır konuşulan bu durum, Emre'nin yayınladığı mektup ile kesinleşti. İlerlemiş yaşından dolayı artık saha içinde değilde saha dışında olmayı seçen Emre, Fenerbahçe'de Sportif Direktörlük koltuğuna oturacak.

Yıldız futbolcu, yayınladığı mektupta Fenerbahçe'ye özel yer ayırdı. İşte o ifadeler:

"Ve Büyük Fenerbahçe... Bugün senin herkese nasip olmayan çınarının altında, Çubuklu ile bir hayali, bir sevdayı bırakıyorum. Ne büyük şerefti senin forman için mücadele etmek. Beni sokakta yürürken hep özel hissettiren, benimle ağlayan benimle gülen büyük Fenerbahçe taraftarına şükranlarımı sunuyorum. Sizi asla unutmayacağım. Bu süre zarfında çalışma fırsatı bulduğum tüm yönetici büyüklerime, hocalarıma, kulüp çalışanlarına ve futbolcu arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Sizinle beraber Çubuklu için mücadele etmek büyük bir şerefti, Allah hepinizden razı olsun. Hüzünleri, sevinçleri, tüm bana kalanlarıyla futbola veda ediyorum. Futbola gönül vermiş herkes beni anlayacaktır. Zor bir karar olsa da hayatın gerçekleri olduğunu biliyorum. Her bir veda mutlak bir başlangıç vesilesidir"