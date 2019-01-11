Emre Belözoğlu hakkında FETÖ kapsamında soruşturma devam ediyor
IHAAW130115-ASA/10-01-2019 - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından FETÖ futbol yapılanması davasına gönderilen cevabi yazıda futbolcu Emre Belözoğlu hakkında FETÖ kapsamında soruşturmanın yürütüldüğü; Alper Potuk, Orhan Şam, Tuncay Şanlı, Gökhan Gönül, Meh
IHAAW130115-ASA/10-01-2019 - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından FETÖ futbol yapılanması davasına gönderilen cevabi yazıda futbolcu Emre Belözoğlu hakkında FETÖ kapsamında soruşturmanın yürütüldüğü; Alper Potuk, Orhan Şam, Tuncay Şanlı, Gökhan Gönül, Mehmet Topal hakkında ise takipsizlik verildiği kaydedildi. 10.01.2019 13:01:15 TSI NNNN
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