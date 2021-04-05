Emre Belözoğlu ilk sınavında: Fenerbahçe, Denizlispor'u konuk ediyor! İşte muhtemel ilk 11'ler

Süper Lig'de sürpriz sonuçların alındığı 32.haftanın son maçında şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ligde kalma savaşı veren Denizlispor'u ağırlayacak.

FENERBAHÇE - DENİZLİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Denizlispor maçı 5 Nisan Pazartesi (bu akşam) Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde saat 19.00'da başlayacak. Zorlu mücadele Bein Sports HD 1'den şifreli olarak ekranlara gelecek.

FENERBAHÇE - DENİZLİSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM, VAR HAKEMİ KİM ?

Fenerbahçe ile Denizlispor arasında oynanacak olan maçı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını ise Tarık Ongun ve Bahattin Duran yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Çağdaş Altay olacak.

TFF'den yapılan açıklamaya göre de maçın VAR hakemi, Galatasaray ile Hatayspor arasında oynanan maçın hakemi olan Abdülkadir Bitigen olacak. AVAR hakemi ise Erkan Engin olacak.

FENERBAHÇE - DENİZLİSPOR MAÇI MUHTEMEL İLK 11'LER

Fenerbahçe'nin muhtemel ilk 11'i: Altay, Gökhan (Lemos), Serdar Aziz, Szalai, Caner Erkin, Ozan, Luiz Gustavo, Pelkas, Osayi-Samuel, Valencia, Samatta.

Denizlispor'un muhtemel ilk 11'i : Cenk Gönen, Fabiano, Oğuz Yılmaz, Mustafa Yumlu, Sakıb Aytaç, Murawski, Bakalorz, Diskerud, Sagal, Mesanovic, Rodallega.

EMRE BELÖZOĞLU'NUN İLK MAÇI

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu, yarın sarı-lacivertli takımın başında ilk maçına çıkacak.

Emre Belözoğlu, 2019-2020 sezonu sonunda uzun yıllar formasını giydiği ve kaptanlık görevini üstlendiği Fenerbahçe'de futbolculuk kariyerini noktalamıştı.

Sezon başından bu yana sarı-lacivertli takımın sportif direktörlüğü yapan Belözoğlu, 25 Mart'ta teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından teknik sorumluluk görevine getirilmişti.

FENERBAHÇE'DE 5 OYUNCU MAÇTA FORMA GİYEMEYECEK

Fenerbahçe'de 5 futbolcu, çeşitli nedenlerle Yukatel Denizlispor maçında forma giyemeyecek.

Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları süren Mesut Özil, Diego Perotti ve Sadık Çiftpınar, yarın takımdaki yerlerini alamayacak. Ayrıca 2 futbolcu da rahatsızlıkları gerekçesiyle müsabakada görev yapamayacak.

6 OYUNCU SARI KART CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe'de Yukatel Denizlispor karşılaşması öncesinde 6 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde Caner Erkin, Dimitrios Pelkas, İrfan Can Kahveci, Jose Ernesto Sosa, Marcel Tisserand ve Sinan Gümüş, yarın sarı kart görmeleri halinde ligin 33. haftasında 8 Nisan Perşembe günü Yeni Malatyaspor ile deplasmanda yapılacak maçta forma giyemeyecek.

İÇ SAHADA 4 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Bu sezon sahasında yaşadığı mağlubiyetlerle önemli puan kayıpları yaşayan Fenerbahçe, Denizlispor maçını kazanarak kötü gidişata son vermek istiyor.

Çünkü sarı-lacivertiler, iç sahada oynadığı son 4 lig müsabakasında 3 mağlubiyet ve 1 maçta ise berabere kaldı. Ülker Stadı'nda son galibiyetini 30 Ocak'ta 1-0'lık skorla Çaykur Rizespor karşısında alan Fenerbahçe, yarın kazanması halinde sahasında 65 gün sonra 3 puanla tanışacak.

Fenerbahçe, iç sahada çıktığı 15 lig maçında 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı.

Kaynak: AA