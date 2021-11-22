Emre Belözoğlu istatistikleri yıkıp geçiyor! Üst üste 5. kez kazandı!

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Sivasspor ile karşılaşan Başakşehir, rakibini 2-1 mağlup ederek ligdeki çıkışını sürdürdü. Teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu'nu getirdikten sonra adeta küllerinden doğan boz baykuşlar muhteşem bir ivme yakaladı. Aykut Kocaman döneminde aldığı skorlarla alt sıralara doğru düşen ve beklentilerin oldukça altında kalan kulüp, takımın başına Emre Belözoğlu geçtikten sonra 5 maçta 15 puan topladı ve zirve yarışına dahil oldu.

Fenerbahçe'nin başında çıktığı karşılaşmalarda da yalnızca 1 mağlubiyet alan Emre Belözoğlu, Başakşehir'de ise henüz yenilgi yüzü görmedi. Yüzde 80 galibiyet yüzdesi olan Belözoğlu, Spor Toto Süper Lig tarihinde 7 maç ve üzerinde karşılaşmaya çıkan teknik direktörler arasında en yüksek galibiyet yüzdesine sahip isim olarak adını tarihe yazdırdı.

İLK MAÇTA BEŞİKTAŞ'I DEVİRDİ

Aykut Kocaman'ın ayrılmasının ardından Başakşehir'in başına gelen Belözoğlu ilk karşılaşmasında Beşiktaş'a karşı mücadele etti. Fatih Terim Stadyumu'ndaki karşılaşmadan 3-2'lik galibiyetle ayrılan turuncu-lacivertli ekip, Belözoğlu yönetimindeki galibiyet serisine bu zorlu karşılaşmayla başladı.

SERİYE BAŞLADI

Daha sonra deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşan Başakşehir, buradan da 2-1'lik skorla üstün ayrıldı. İçerde oynadığı zorlu Adana Demirspor sınavında son anlarına 1-0 geride girdiği maçı da çevirmeyi başaran Başakşehir, bu sonucun ardından galibiyet serisini 3 maça çıkardı. Ligin 12. haftasında Yeni Malatyaspor'a karşı 3 puanı 3 golle alan Başakşehir yeniden zirve yarışına girdi.

LİGİN DİBİNDEN ZİRVE YARIŞINA

Son olarak da Sivasspor'u 2-1 mağlup etmeyi başaran Başakşehir, galibiyet serisini 5 maça çıkararak rakiplerine gözdağı verdi. Ligin başlarında küme mücadelesi vereceği tahmin edilen turuncu-beyazlı ekip 13 hafta sonunda puanını 21'e çıkararak 'zirve yarışında ben de varım' dedi.